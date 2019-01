Risultato parziale: Brescia-Spezia 2-2

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Daniele Dessena, giocatore del Brescia, ha parlato così all'intervallo di Brescia-Spezia: "Gioco per il Brescia e dò il massimo per questa squadra, c'è un gruppo di ragazzi ed ottimi giocatori. Stiamo giocando e mettendo sotto lo Spezia. Dobbiamo cercare di portare a casa questa partita ma avere lo stimolo per le prossime".