Brescia, Dessena: "Mi sono sentito il fuoco dentro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Conferenza stampa di presentazione a Brescia per Daniele Dessena, centrocampista approdato al Rigamonti dal Cagliari. Ecco quanto riportato da Bresciaingol.it: "Il ritorno a Brescia? Non penso che sia un cerchio che si chiuda, è passato tanto tempo, non ho voglia di parlarne e non mi interessa farlo. E’ un capitolo chiuso, ne sono uscito alla grande. Io sono qua perché c’è stata una società che mi ha voluto fortemente che mi ha dato entusiasmo e motivazione. Adesso penso al presente a quello che posso e voglio dare solo per il Brescia in questa seconda parte del campionato. Preferisco pensare che sia un cerchio che si apre. Scendere di categoria? Ho accettato perché come ho già detto il club mi ha trasmesso voglia e motivazione. Sono persone che conosco da tempo (Cellino e Marroccu) che mi hanno voluto bene, che mi vogliono bene. Loro credono in me ed è per questo che ho detto sì al Brescia. Mi sono sentito ‘il fuoco dentro’ quando mi hanno chiamato e quando percepisco questa sensazione so di aver fatto la scelta giusta. Zona promozione? Conoscendo il presidente e il direttore, persone che vivono di calcio, ho capito subito che volevano fare qualcosa d’importante. Questa idea mi è venuta da quando Cellino ha comprato il Brescia: non avevo dubbi sul suo operato. Non è una sorpresa vedere il Brescia così in alto. E’ un onore per i miei compagni di squadra essere arrivati al secondo posto in classifica, è una posizione che bisogna tenere fino alla fine. E’ una responsabilità importante che abbiamo. Lotteremo tutti insieme affinché sia così. Anche insieme ai tifosi, perché qui so che c'è un grande tifo e una grande passione. Ecco, 'insieme' è una parola per me fondamentale".