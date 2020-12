Brescia, Dionigi: "Col Pordenone volevamo vincere, ci riproveremo sabato in casa"

A margine del pari contr il Pordenone, il tecnico del Brescia Davide Dionigi, come riferiscono i canali ufficiali del club, ha così parlato della gara: "Sinceramente non posso rimproverare nulla ai ragazzi perché hanno dato tutto. In molti avevano sulle spalle la difficile sfida contro la Cremonese, ma hanno lottato fino all'ultimo secondo e lo ritengo un buon pari anche perché arrivato in dieci uomini. Volevamo assolutamente vincere e ci riproveremo sabato in casa. Purtroppo anche stavolta ci siamo ritrovati con un uomo in meno: non parlerò mai di arbitri, però sono situazioni pesanti. Prima Bjarnason poi il rigore quantomeno dubbio con la Salernitana. Speriamo di essere più fortunati in questo senso nelle prossime partite. Mangraviti capitano? Un premio a un ragazzo che ha fatto il Settore Giovanile ed ora è protagonista in Prima Squadra. Aveva pochi allenamenti nelle gambe eppure non si è tirato indietro".