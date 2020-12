Brescia, Dionigi: "Contento dell'applicazione dei ragazzi. Ma per avere certezze serve tempo"

Il tecnico del Brescia Davide Dionigi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Reggiana dicendosi soddisfatto di questi primi giorni di lavoro: “Forse è ancora presto per parlare di scatto di qualità decisivo, servono delle conferme che arriveranno dalle prestazioni e dal lavoro settimane. Finora sono contento dell’applicazione dei ragazzi però parlare di certezze è ancora presto. Il rammarico è non poter passare più giorni con loro per preparare la partita, ma quello che mi hanno dato finora mi fa ben sperare. Abbiamo provato varie soluzioni per adattarci ai giocatori che abbiamo a disposizione, ma non mi focalizzerei sui numeri e i moduli, ma sui principi di gioco da mostrare in campo. Donnarumma? Alfredo è appena rientrato da un periodo di stop e deve trovare la condizione prima di essere buttato in campo. Vogliamo recuperarlo nel migliore dei modi, ha grande voglia, ma ci vuole il tempo giusto. Spalek ha una duttilità tattica impressionante, può giocare in tanti ruoli perché è intelligente e ha doti tecniche particolari. Reggiana? Io sono reggiano, ma sono cresciuto nelle giovanili del Modena, ma ho vestito anche la magia della mia città. Sarà un’emozione particolare perché la mia famiglia vive ancora lì ed è sempre bello rivederli. - continua Dionigi – Io spero che le arrivino le prestazioni nelle prossime quattro gare e di conseguenza anche i risultati, dobbiamo stringere un po' i denti in questo periodo, dobbiamo essere intelligenti perché dobbiamo imparare a giocare anche le partite sporche visto che scendiamo in campo ogni due-tre giorni. Esprimere oggi giudizi su dove possiamo arrivare è prematuro, dobbiamo uscire da questa situazione e cercare di restare agganciati alla zona play off, ma nulla di più perché sono qui da pochi giorni e voglio tenere i piedi per terra. Poi più avanti, costruendo, si potranno fare altri ragionamenti”.