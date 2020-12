Brescia, Dionigi: "Importante trovare continuità. Formazione? Cambierò certamente qualcosa"

vedi letture

Il tecnico del Brescia Davide Dionigi ha parlato in conferenza stampa della sfida contro il Pordenone: "In questo momento è importante trovare continuità di risultati, ma non dobbiamo legarci solo a questo. Ovvio, conta, però tengo alla prestazione e al fatto che debba essere confermata un certo tipo di mentalità. Il Pordenone è una squadra che si conosce bene e che lo scorso anno ha sfiorato la promozione dunque dobbiamo stare attenti. - conclude Dionigi come riporta il sito delle Rondinelle - Formazione? Certamente cambierò qualcosa anche perché si gioca ogni tre giorni, ma ho fiducia nei ragazzi e in quello che mi stanno dando da quando sono arrivato".