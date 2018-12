Brescia, Donnarumma cecchino da urlo: 12 reti con 15 tiri nello specchio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Due reti nei primi dieci minuti nella sfida dell'Arechi. Alfredo Donnarumma si conferma bomber letale per la Serie B e le statistiche lo confermano: come riporta Opta, l'attaccante del Brescia ha segnato 12 gol in campionato con appena 15 tiri nello specchio (le Rondinelle sono in vantaggio per ora per 2-0 sul campo dei campani). Chissà se questi numeri lo porteranno finalmente a respirare l'aria della massima serie calcistica italiana.