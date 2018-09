Brescia, Donnarumma: "E' la vittoria del gruppo, deve essere un inizio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante del Brescia Alfredo Donnarumma ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo sul Palermo: "Io sono molto contento dei tre punti. Poi per un attaccante è bello segnare. Sono però contento per questa vittoria, è la vittoria del gruppo. Siamo contenti ma deve essere un inizio".

Sono queste le gare che vi possono far sperare più di una salvezza tranquilla?

"Abbiamo affrontato una squadra forte che dovrà vincere il campionato. Siamo contenti e deve essere un motivo in più per crederci. Dobbiamo ripartire da qui".

Battere il record di gol di Empoli?

"Io voglio sempre migliorarmi. Spero con i miei gol di dare punti al Brescia".

Cosa vi ha dato Corini?

"Anche con Suazo stavamo facendo un percorso. La società ha deciso di cambiare, è venuto Corini che ha dato più compattezza e ci ha detto di credere in noi stessi. E' merito di Corini ma anche mister Suazo stava facendo un buon lavoro".