Brescia, Donnarumma: "Grazie Cellino per avermi portato qui"

Intervistato da Sky Sport l'attaccante del Brescia Alfredo Donnarumma ha parlato del suo approdo alle Rondinelle e degli obiettivi prossimi venturi: “Il progetto messo in piedi dalla società e che mi è stato illustrato in estate è decisamente ambizioso, ora non sta a me dire se sia possibile già quest'anno raggiungere un obiettivo che manca a questa città da anni. Col mister lavoriamo duramente ogni giorno, ma viviamo alla giornata dando il massimo in ogni gara. Ringrazio Cellino per avermi portato in una piazza di grande livello come Brescia, dove c'è tutto per fare bene. - conclude Donnarumma parlando di Torregrossa – Ci siamo conosciuti nel 2012 a Como e ora ci siamo ritrovati. Siamo due giocatori diversi sotto tanti punti di vista e per questo ci integriamo bene come successo con Caputo l'anno scorso a Empoli. Abbiamo una grande intesa”.