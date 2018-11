Brescia, Donnarumma: "I gol? Non mi pongo obiettivi. Cellino ambizioso"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alfredo Donnarumma, attaccante del Brescia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SkySport: "Avevo voglia di dare continuità a quanto fatto lo scorso anno ad Empoli e la società ha creduto tantissimo in me e questa è stata una spinta ulteriore. Il feeling con Torregrossa? E' cresciuto molto rispetto al passato, quando abbiamo giocato insieme a Como. C'è un ottimo rapporto con lui, è stato importante per il mio ambientamento. Obiettivo di gol? Non mi sono mai posto un obiettivo di gol. La Serie A? Nel medio periodo credo che possa essere giusto avere questo tipo di traguardi. La piazza la merita sicuramente e il presidente Cellino è molto ambizioso".