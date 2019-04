Brescia, Donnarumma: "Non è ancora fatta per la Serie A, felice per il gol"

Alfredo Donnarumma

© foto di www.imagephotoagency.it

Al termine del successo per 3-0 contro la Salernitana, l'attaccante del Brescia Alfredo Donnarumma, capocannoniere del campionato, è intervenuto ai microfoni di Dazn commentando così i novanta minuti: "Sono emozioni che ce le stiamo meritando, dobbiamo solo continuare così. Dobbiamo pensare partita per partita, oggi era importante e siamo stati bravi. La gara col Lecce? Dobbiamo pensare a noi stessi, quando raggiungeremo il traguardo potremo stare tranquilli. Per un attaccante è brutto non fare gol, specialmente quest'anno che ho avuto una media importante. Io però penso prima alla squadra e poi a me stesso. Ringrazio anche il mister perché sa darti sempre tranquillità anche con una sola parola. Il rapporto con Torregrossa? Tra due attaccanti ci deve essere un feeling importante, sono felice se segna lui perché è un bravissimo ragazzo. Quasi fatta per la Serie A? Sono solito parlare a obiettivo raggiunto".