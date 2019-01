© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alfredo Donnarumma, attaccante del Bresci, ha parlato cosi ai microfoni di Dazn: "La partita è stata bella, ma non possiamo prendere quattro gol in casa. Le partite si possono anche pareggiare, dobbiamo migliorare su questo. Va dato merito alla squadra che ha fatto una grande partita. Serie A? Io ragiono partita dopo partita, il campionato è lungo e c'è tutto un girone di ritorno. Bisogna stare tranquilli e lavorare, la Serie B è difficile. C'è la voglia di spaccare tutto e far vedere Donnarumma quanto vale, alla fine faremo i conti. Sono sempre stato questo, con la fame e voglia di fare bene, lo farò finchè posso".