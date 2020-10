Brescia, dopo il secondo giro di tamponi un solo positivo al Covid-19: è in isolamento

Sessione mattutina a Torbole per il Brescia, che ha ripreso la preparazione in vista della ripresa del campionato.

Come fa sapere il club mediante una nota sociale, dal "punto di vista medico-sanitario, dopo il secondo giro di tamponi, è risultato positivo solo un componente del Gruppo Squadra. Quest'ultimo rimarrà in isolamento come previsto dal protocollo".