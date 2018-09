Brescia, emergenza difensiva: Lancini va ko

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per il Brescia di David Suazo è scattato l'allarme rosso in difesa. Con Gastaldello e Sabelli che devono scontare altre due giornate di squalifica l'allenatore delle Rondinelle dovrà fare a meno nelle prossime due gare anche di Edoardo Lancini vittima di un'infrazione all'alluce dopo uno scontro di gioco con Mateju in allenamento. Lo riporta Bresciaingol.it spiegando che il calciatore dovrà osservare due o tre settimane di stop.