Brescia, esperienza per la porta: arriva Alfonso

Leo Messi chiede scusa: "Quel rigore poteva cambiare le sorti del match", ha detto il capitano dell'Argentina che contro l'Islanda non è andata oltre l'1-1 anche a causa del rigore fallito dal suo numero 10. "Abbiamo fatto cose buone - ha detto -, non è facile giocare quando l'avversario...

Telenovela Grealish: c'è il maxi rilancio del Tottenham per l'esterno

The Sun su Sarri-Chelsea: "Finally". L'annuncio a giorni

Manchester United, De Gea ha deciso: no al Real, resta con rinnovo

Arsenal-Liverpool, derby d'Inghilterra per Gelson Martins

PSG, missione londinese per il ds: l'obiettivo è Kanté del Chelsea

Barcellona, André Gomes verso la Premier: Tottenham in vantaggio

West Ham, trattativa per Pastore a un passo dalla chiusura

Leeds, budget importante a disposizione di Bielsa per tornare in Premier

Colpo importante per il Brescia, che ha chiuso l'acquisto del portiere Enrico Alfonso , svincolato dal Cittadella. Classe 1988, il giocatore ha svolto ieri le visite mediche con il club lombardo e si attende solo l'annuncio ufficiale. Lo riporta gianlucadimarzio.com .

