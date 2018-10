Brescia, finalmente Torregrossa. Col Cosenza arriva il primo gol dell'11

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ritenuto fondamentale dal tecnico Eugenio Corini per gli schemi e il modo di giocare del suo Brescia l'attaccante Ernesto Torregrossa finora aveva visto esultare i suoi compagni di reparto – da Alfredo Donnarumma a Leonardo Morosini - senza però riuscire a trovare la gioia personale. Un'astinenza che pesava con lo stesso calciatore che faticava a nascondere l'impazienza per il primo gol: “Sono felice per quello che stiamo ottenendo a livello di squadra, ma non posso nascondere che mi manca la gioia del calcio perché il mestiere dell'attaccante è segnare. - spiegava prima della gara contro il Cosenza - Sento però la fiducia del mister e spero che presto arrivi anche il mio turno di scrivere il nome nel tabellino”. Il momento è arrivato proprio pochi giorni dopo quella conferenza stampa: un gol decisivo e pesantissimo che vale la terza vittoria di fila e porta a sette i risultati utili consecutivi in Serie B. Il Brescia può quindi contare su un altra freccia al proprio arco per continuare a scalare la classifica.