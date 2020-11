Brescia-Frosinone, le formazioni ufficiali: ciociari con Novakovich e Dionisi dal 1'

Archiviati i fantasmi della Coppa Italia, torna in campo il Brescia, in occasione della 9^ giornata del campionato di Serie B: al "Rigamonti", alle 14:00 arriverà il Frosinone.

Ciociari che vedono l'attacco rivoluzionato, perché al tandem ipotizzabile alla vigilia, quello composto da Ciano e Parzyszek, Nesta preferisce Novakovich e Dionisi. Uomini contati per Lopez, che non varia di troppo rispetto all'undici ipotizzare, ma sulla trequarti Spalek fa spazio a Zmrhal.

Le formazioni ufficiali:

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Mateju, Verzeni; Jagiello, Labojko, Dessena; Zmrhal; Ayè, Torregrossa

FROSINONE (3-4-1-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Curado; Salvi, Maiello, Kastanos, Zampano; Rohden; Novakovich, Dionisi.