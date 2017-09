Brescia, Furlan: "Qui per mettermi in gioco e togliermi soddisfazioni"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista Federico Furlan ha parlato in conferenza stampa dell'impatto con il Brescia e dei propri obiettivi stagionali: “Siamo una rosa con tanti giovani di qualità, ma non mancano i giocatori esperti. Anche io posso essere considerato un anziano e sono pronto a mettere a disposizione di questi ragazzi la mia esperienza, quello che ho imparato in questi anni. La mia ultima stagione non è stata particolarmente positiva ed è anche per questo che voglio mettermi in gioco con la maglia del Brescia, trovare continuità e togliermi delle soddisfazioni. Personalmente darò il massimo per questa squadra, mentre in generale non ci poniamo obiettivi particolari, come prima cosa dobbiamo conoscerci tutti bene e trovare quell’unità di gioco che vuole mister Boscaglia. - conclude Furlan come riporta Bresciaingol.it - Ringrazio il presidente, il direttore e il tecnico Boscaglia che mi hanno voluto nella loro società e io sono orgoglioso di rappresentarla”.