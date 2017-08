Brescia, Gastaldello: "A Bologna non sentivo più la fiducia. Ho tanto da dare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore Daniele Gastaldello ha parlato in conferenza stampa del suo approdo al Brescia: “Non è stato facile lasciare Bologna, ma è stato giusto visto che quando ti trovi in un posto in cui non senti più la fiducia nei tuoi confronti è inutile restare. Con il Bologna ultimamente c'erano dei problemi e in concomitanza con questa situazione ho ricevuto la chiamata del Brescia, ho saputo che mi voleva a tutti i costi e abbiamo trovato l'accordo in modo repentino. La categoria non è importante, contano le ambizioni e la fiducia dell'ambiente. - continua Gastaldello parlando a Bresciaingol.it - Cellino? L'ho conosciuto personalmente e so che è una persona ambiziosa, se ha acquistato il Brescia è perché vuol farlo diventar grande. Se il presidente è ambizioso lo dobbiamo essere anche noi giocatori, siamo qui per dimostrare qualcosa d’importante”.