Brescia, Gastaldello: "Da capitano non giocatore sono più rompipalle"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore del Brescia Daniele Gastaldello ha parlato in conferenza stampa della sua situazione di capitano non giocatore: “Non giocare non fa piacere a nessuno, nemmeno a me, ma è una situazione che vivo tranquillamente. So di essere importante anche se non scendo in campo e posso dire che dalla panchina sono ancora più rompipalle che in campo. La competizione poi è uno stimolo per tutti anche per me che ho tanti anni d’esperienza alla spalle. Venezia? A volte le sconfitte possono far bene e riportarti coi piedi per terra facendoti capire che devi dare sempre il 100%. In settimana abbiamo visto la gara e studiato gli errori commessi per non ripeterli contro il Livorno domenica. Non dobbiamo sottovalutare i toscani e dobbiamo prepararci come se di fronte avessimo la squadra più forte del campionato e non l’ultima. - continua Gastaldello come riporta Bresciaingol.it - Spalek e Mateju? Hanno rischiato molto, non solo hanno messo in pericolo la loro vita ma anche quella degli altri, ma per fortuna non è successo nulla di grave. La loro è una cavolata, ma hanno capito l’errore e gli siamo stati tutti vicini perché sono sempre stati ragazzi impeccabili. Non credo sia giusto punirli non facendoli giocare, poi tocca al mister e alla società decidere come comportarsi di fronte a queste vicende extra calcistiche”.