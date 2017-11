Brescia, Gastaldello: "Dobbiamo crescere mentalmente"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore del Brescia Daniele Gastaldello ha parlato in conferenza stampa del momento della squadra dopo la sconfitta contro il Venezia: “Non abbiamo approfittato del vantaggio trovato nel finale, ma se siamo obiettivi nel primo tempo potevamo essere sotto di almeno 3 o 4 gol. Avevo già detto che se la squadra non va sempre a 200 all'ora non può pretendere di vincere le partite e purtroppo la scorsa settimana è proprio successo questo, non saremo la squadra ammazza-campionato, ma se siamo attenti e concentrati ce la possiamo giocare con chiunque. Questo gruppo ha margini importanti di miglioramento, ma prima di tutto bisogna crescere in mentalità e poi di conseguenza miglioreremo nelle individualità e nella tattica. - continua Gastaldello come riporta Bresciaingol.it - Modulo? Credo che questo sia il migliore per le caratteristiche della squadra anche se serve tempo per assimilare al meglio i meccanismi di gioco visto che alcuni di noi hanno cambiato posizione. Carpi? Abbiamo dimostrato che ce la possiamo giocare con tutti, ma a determinate condizioni. Di sicuro non possiamo permetterci di entrare in campo come abbiamo fatto contro il Venezia".