© foto di Federico Gaetano

Il Brescia supera in casa il Lecce e vola al secondo posto in classifica. Questa l'analisi ai microfoni di DAZN di Daniele Gastaldello, autore del definitivo due a uno: "Questo è il calcio, ci sono momenti belli e momenti brutti, ho passato momenti non bellissimi all'inizio dell'anno ma con la costanza e il lavoro si esce da tutto, questa è la dimostrazione. In Serie A ho fatto diversi gol all'ultimo minuto, sono attimi in cui fai una scelta, ho scelto di andare sul secondo palo, la palla è andata lì ed è andata bene. Siamo una squadra che gioca tanto, stasera anche se non eravamo lucidissimi abbiamo giocato una buona partita. Il Lecce è stato poco pericoloso, la meritavamo e la volevamo, ci siamo riusciti all'ultimo minuto. La nostra gioventù dà entusiasmo ed esuberanza, è giusto sia così, ma sappiamo che se non andiamo al cento percento facciamo fatica. La nostra spinta sono i giovani, che hanno grandi doti che devono mettere in mostra".