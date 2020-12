Brescia, Gastaldello: "I ragazzi mi sono piaciuti. La prima panchina una grande emozione"

Daniele Gastaldello, tecnico questa sera del Brescia, ha commentato il pareggio ottenuto in casa della Cremonese: "La squadra mi è piaciuta molto. Sono contento dello spirito che ho visto. Recuperare per due volte una partita è segno di volontà e voglia di non mollare. La squadra non merita questa classifica per le qualità che ha, ma bisogna fare qualcosa in più per venirne fuori. Questo punto ci deve dare consapevolezza. Dobbiamo capire che per emergere in B non basta la qualità ma serve agonismo e voglia di emergere. Se il Brescia capisce questo possiamo stare tranquilli. Lo spirito per le prossime partite dev'essere quello visot oggi. Non voglio parlare dei singoli, preferisco parlare della squadra. Questo Brescia deve capire che si gioca di squadra e anche i giocatori di qualità devono sacrificarsi, proprio come abbiamo visto oggi. Emozioni? Ho dormito poco, lo ammetto. Vivo di calcio da sempre e stare in panchina e guidare la squadra è stata una bella sensazione. Il frutto di questo risultato è merito dei ragazzi anche perché ieri abbiamo preparato davvero poco avendo poco tempo per lavorare"