Brescia, Gastaldello: "Tonali ha personalità. Io esempio per i più giovani"

© foto di Federico Gaetano

Daniele Gastaldello è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il successo casalingo (2-0) del Brescia sul Livorno: "Dobbiamo essere consapevoli che le nostre qualità con il 100% vengono aumentate. Non dobbiamo pensare come a Venezia che ci siamo partite facili, e giocare al 50%. Se giochiamo al massimo siamo una squadra tosta. Tonali? È un ragazzo che per la sua età ha già una maturità importante, ragiona già da calciatore. Non dobbiamo dimenticare che ha diciotto anni, dovrà sbagliare, ma in campo ha una grande personalità. La carriera è segnata, adesso deve solo starci con la testa. Torregrossa? Spero vada a giocare in A, ma spero che lo faccia con noi. Posso esserne la dimostrazione, per arrivarci dobbiamo ragionare di squadra, se siamo tutti una sola cosa le qualità individuali aumentano. Se ognuno pensa a sé siamo finiti. Ho già detto in ritiro che nella mia squadra voglio cinque, sei, dieci, venti capitani, non ne basta uno solo. Mi sento più esempio che capitano, cerco di far capire ai ragazzi di vent'anni come si fa il calciatore, perché lo sono stato ad alti livelli. Adesso sono qui e sono contento, di Ronaldo e Messi ne nascono uno ogni milioni di persone, per diventare giocatore di Serie A ci vuole costanza, io cerco di insegnare questo ai giovani".