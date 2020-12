Brescia, gioia Dionigi: "Rosa che non vale questa classifica, gran vittoria"

vedi letture

Così il tecnico Davide Dionigi in conferenza stampa dopo la bella vittoria conquistata contro la Salernitana: "Ho avuto appena due giorni a disposizione per trasmettere qualche idea alla mia squadra, mi ha impressionato il fatto che tutti si siano applicati facendo esattamente quello che avevo chiesto. Nonostante il 3-5-2 abbottonato della Salernitana, arrivavamo sempre primi sulle seconde palle e siamo stati bravi a creare puntualmente superiorità numerica anche grazie alla prestazione di un immenso Torregrossa. Ho chiesto alla squadra di essere operaia: non vuol dire rinunciare al gioco, anzi, però in questo momento particolare contano soprattutto la mentalità e l'atteggiamento. Il resto verrà in automatico nelle prossime settimane, ora non abbiamo tempo perchè tra tre giorni ci aspetta la partita col Pordenone e non possiamo permetterci alcun tipo di rilassamento. Ma questa rosa, come ho detto nel giorno della mia presentazione ufficiale, ha dei valori importanti che emergeranno. Oggi avevamo assenze pesanti, martedì il Brescia aveva giocato una gara di recupero e potevamo pagarlo a caro prezzo nella ripresa sul piano fisico, invece non abbiamo assolutamente risentito del gol su calcio di rigore e siamo ripartiti con lo stesso spirito e con grande entusiasmo, combattendo su ogni palla. Vorrei ricordare che la Salernitana, da capolista, non ha fatto un tiro in porta. Merito anche ai centrocampisti e agli attaccanti, la fase difensiva funziona se tutti si muovono nel modo corretto. Dedico questo successo al presidente e alla città di Brescia, so che i tifosi erano delusi ma tutti insieme possiamo cambiare le sorti di questo campionato perchè c'è ancora tanto tempo".