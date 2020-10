Brescia, gli ultras strigliano Cellino e i giocatori. Esposti due striscioni a Torbole

Dopo il primo esonero – Lopez per Delneri – in casa Brescia arriva anche la prima contestazione dei tifosi. Una quindicina di ultras della Curva Nord si sono infatti presentato oggi pomeriggio al centro sportivo di Torbole per strigliare la squadra esponendo due striscioni come riporta Il Giornale di Brescia nella sua versione on line. Uno dedicato al presidente (“Cellino, basta colpi di testa ed esternazioni c'è bisogno di serenità ed unità d'intenti per traguardi vittoriosi”) e l’altro all’indirizzo dei calciatori (“Ci avete rotto il c... con i vostri mal di pancia, dovete onorare i colori della nostra maglia”).