Brescia, i convocati di Boscaglia: prima convocazione per Viviani

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sono 19 i calciatori del Brescia convocati dal tecnico Roberto Boscaglia per la sfida contro il Bari. Tanti gli assenti a causa delle convocazioni in nazionale. Recuperato Caracciolo, prima chiamata per il baby Viviani che ha rinnovato nei giorni scorsi. Questo l'elenco completo

Portieri: Minelli, Pelagotti

Difensori: Somma, Kostantinidis, Curcio, Lancini, Meccariello, Longhi, Gastaldello, Cancellotti

Centrocampisti: Viviani, Martinelli, Embalo, Bisoli, Furlan, Rivas

Attaccanti: Torregrossa, Caracciolo, Cortesi