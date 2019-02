Brescia, i convocati di Corini per il Palermo: Mateju l'unico escluso

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono 19 i convocati di Eugenio Corini per Palermo-Brescia, match valido per la ventiquattresima giornata di Serie B, in programma domani, venerdì 15 febbraio, alle 21 allo stadio Renzo Barbera. Resta ai box il solo Mateju, ancora alle prese con il problema muscolare al flessore sinistro.

Portieri: Alfonso, Andrenacci

Difensori: Sabelli, Gastaldello, Cistana, Romagnoli, Lancini, Martella

Centrocampisti: Dessena, Bisoli, Martinelli, Tonali, Tremolada, Ndoj

Attaccanti: Spalek, Torregrossa, Morosini, Donnarumma, Rodriguez.