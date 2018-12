© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cambio di procuratore per il centrocampista del Brescia, Emanuele Ndoj. Il calciatore albanese ha deciso di affidare i suoi interessi all’agente Mario Giuffredi. Ancora presto per valutare le sirene di mercato, che di certo non mancano. Intanto c’è il cambio di agente, Ndoj si affida a Giuffredi.