Brescia, il match-winner Bisoli: "Emozioni che solo il calcio sa dare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'autore del gol del 3-2 in quel di Cosenza Dimitri Bisoli ha parlato ai microfoni dei media presenti in mixed zone: "Sono emozioni incredibili - riporta Bresciaingol.com - emozioni che solo il calcio sa dare. Siamo soddisfatti, soprattutto dopo le ultime due gare. Ma il campionato di serie B è questo: ci vuole molto equilibrio, testa, continuità. E’ stata una bellissima partita: loro sono andati forte nel primo tempo e ci hanno messo in difficoltà, noi una grande ripresa. E tutto è nato dall’atteggiamento messo al ritorno in campo. Rande vittoria, anche se meglio giocare partite come a Pescara e Salerno che ti lasciano il cuore più sereno, ma il calcio è bello anche per partite come questa. Un’altra emozione così forte? Forse quella con il Trapani all’ultima giornata. I gol nel finale? Non credo proprio che sia una questione di fortuna o di annate giuste: secondo me se una squadra continua a far gol nel finale, ribaltando spesso le partite, vuol dire che ha un cuore enorme ed è un grande gruppo. Un’unione d’intenti che riguarda tutti: stampa, dirigenti, società tifosi. Tutti. E non siamo stanchi: l’abbiamo dimostrato nel secondo tempo quando eravamo su tutti i palloni, aggressivi, vogliosi. Ora abbiamo tempo per riposarci e prepararci al meglio alle battaglie finali".