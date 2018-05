Brescia, il Padova offre un biennale a Caracciolo. Veneti scatenati

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Campo o scrivania? Non è solo questo il dubbio di Andrea Caracciolo, alle prese con una scelta complicata per il suo futuro: l'attaccante 37enne vorrebbe chiudere la carriera a Brescia, ma la società sembra preferire un futuro dietro la scrivania per lui, pur lasciando aperte tutte le porte. Nel frattempo, però, arrivano sirene da altre piazze. In particolare, secondo quanto riferito da Tuttosport, il Padova si sarebbe mosso, offrendo all'Airone un contratto biennale. I patavini, che devono confrontarsi con Cremonese e Foggia, sono al lavoro per rinforzare la rosa anche in altri settori: Roman Macek e Luca Clemenza, entrambi di proprietà della Juventus, sono due profili caldi. Meno Luca Marrone, mentre in attacco Caracciolo non è l'unico obiettivo: piace infatti anche Guido Marilungo, per il quale però c'è da battere la concorrenza del Lecce.