Il Brescia torna in Serie A. Al 90' della sfida contro l'Ascoli, dallo stadio Rigamonti, ha parlato Alfredo Donnarumma. Il bomber delle rondinelle, autore di 25 gol in questa B, ha detto al microfono di DAZN: "Ho sempre creduto in questo progetto e in questa gente. Sono felice per me e soprattutto per i nostri tifosi. Vado a riprendere quello che mi hanno tolto sul campo. Com'è vincere qui? E' bello, la piazza era inizialmente delusa e abbiamo riportato entusiasmo. Sono felice", le sue parole.

Quanti gol farai in Serie A? "Ora voglio gioire per la vittoria di questa stagione, l'ho meritata. Ora penso alla festa, poi vedremo".