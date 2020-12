Brescia, Joronen e Chancellor si sono allenati in gruppo. Domani nuova sessione al mattino

Allenamento mattutino per il Brescia, che tra due giorni tornerà in campo in campionato contro l’Empoli. Due recuperi importanti per la formazione di Davide Dionigi, visto che Joronen e Chancellor si sono allenati con il gruppo. Domani le Rondinelle torneranno a lavorare, ancora una volta al mattino.