Brescia, l'esterno offensivo Voltan si allena con la squadra

© foto di Filippo Venezia/Fotolive

L'esterno offensivo Davide Voltan, classe '95, da ieri si allena con il Brescia. Ufficialmente per tenersi in forma come riporta il direttore sportivo del club Francesco Marroccu, ma non è escluso un suo possibile tesseramento qualora riuscisse a convincere il tecnico Corini delle proprie qualità e della propria utilità in vista della stagione. L'ex Feralpisalò è attualmente svincolato dopo la rescissione con il Genoa a causa di un grave lutto famigliare che lo aveva fatto allontanare momentaneamente dal calcio giocato. Calcio in cui ora è pronto a tornare come riporta Il Giornale di Brescia.