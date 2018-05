Brescia, la rinascita è solo rimandata. Con Tonali al centro del progetto

L'arrivo in estate di Massimo Cellino aveva fatto sperare in una stagione diversa, con aspettative più alte dopo aver scacciato l'incubo fallimento. E invece questa prima annata con l'ex Cagliari alla guida si è risolta con tante amarezze e una salvezza strappata all'ultima gara dopo i soliti cambi di allenatore (Boscaglia-Marino-Boscaglia-Pulga). Una rinascita solo rimandata al prossimo anno quando le Rondinelle partiranno per un campionato di vertice con una squadra che, salvo offerte irrinunciabili, dovrebbe ripartire dai tanti giocatori giovani e di talento presenti in rosa. Solo Dimitri Bisoli dovrebbe infatti lasciare Brescia, direzione Genoa, ma potrebbe essere la chiave giusta per riportare a casa quel Leonardo Morosini reduce da un'annata sfortunata, a causa di un infortunio, all'Avellino. Gli altri punti fermi della squadra che verrà saranno i centrocampisti Emanuele Ndoj ('96), Nikolas Spalek ('97) e sopratutto Sandro Tonali ('00) e il centravanti Torregrossa ('92) il più anziano del lotto. Attorno a questi Cellino costruirà una squadra che possa regalare quelle soddisfazioni mancate in questa stagione anche se ancora c'è da individuare chi guiderà la formazione lombarda: Roberto De Zerbi, Giovanni Stroppa e Davide Nicola (che però vuole la Serie A) i nomi più caldi.