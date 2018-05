Brescia, Lancini: "Salvezza ottenuta su un campo difficile come Ascoli"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Edoardo Lancini, difensore del Brescia, ha parlato dopo la gara contro l'Ascoli attraverso il sito ufficiale delle rondinelle. “Abbiamo portato a casa una salvezza che vale come una promozione per noi. È stata durissima e non era facile giocarsi la permanenza in Serie B su un campo difficile come quello di Ascoli, ma abbiamo ottenuto quel che volevamo. In campo ci ho messo il massimo della concentrazione, dentro di me c’era una gran voglia di riscatto, volevo dimostrare che anch’io ci posso stare in questa squadra. Voglio migliorarmi per dimostrare il mio valore”, ha detto.