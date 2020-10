Brescia-Lecce 3-0, le pagelle: Ndoj prestazione da numero nueve, Falco sottotono

Brescia - Lecce 0-0

Marcatori: 9', 67' Ndoj (B), 90' Ayè (B)

BRESCIA

Joronen 6 - Non subisce molti tiri verso la porta, in alcune situazioni mostra parecchia indecisione. In uscita non è insuperabile, ma merita la sufficienza per l'intervento sulla punizione di Falco.

Sabelli 6 - Spinge molto sulla corsia di competenza, nonostante gli spazi chiusi prova spesso la sortita offensiva. Calderoni prova a tenerlo, i due ingaggiano un bel duello.

Papetti 6,5 - Anticipa, si muove con i tempi giusti, limita: è un classe 2002, ma si muove come i colleghi più esperti. Ancora qualche imprecisione dovuta alla poca esperienza, ma i margini di crescita sono confortanti.

Mangraviti 6 - Col compagno di reparto forma una coppia davvero insuperabile. Nel primo tempo impeccabile, nella ripresa soffre un pochino di più ma non concede nulla.

Martella 6 - Gara ordinata per l'esterno sinistro che prova in tutti i modi a fermare le avanzate ospiti. Giocate intelligenti e poche forzature, sbaglia poco e nulla.

Dessena 6 - Lotta molto in mezzo al campo, recupera un quantitativo incredibile di palloni. Sbaglia qualcosa in costruzione, ma visto il sacrificio Lopez non può chiedergli altro.

Van de Looi 6,5 - Inizia tra le linee con tanta qualità e gestendo bene il possesso del pallone. Aperture e cambi gioco, i passaggi non sono mai forzati: il ragazzo si farà, ma ha già dimostrato le sue caratteristiche.

Ndoj 8 - Due inserimenti coi tempi giusti, due gol. L'esultanza polemica contro un anno sfortunato è il simbolo di un giocatore che può dare molto a questa squadra. (Dal 79' Labojko s.v.).

Spalek 6,5 - Tanta generosità tra le linee, prova anche tocchi di fino per innescare le due punte. Si muove e non dà mai punti di riferimento, la difesa giallorossa va spesso in apnea. (Dal 73' Skrabb 6 - Buon impatto, dà molta sostanza al centrocampo bresciano).

Donnarumma 6,5 - Partita dalle due facce per il numero 9 del Brescia: primo tempo in difficoltà con pochi palloni toccati, seconda frazione da protagonista. manca il gol, ma arriva l'assist per il secondo gol di Ndoj. (Dall' 88' Zmrhal s.v.).

Aye 7 - Corre e lotta, anche se manca ancora in fase offensiva. Decisivo nella giocata del primo gol di Ndoj: testa alta, cross basso preciso che spalanca la porta al numero 6. Nel finale si toglie anche la soddisfazione del gol, il primo con la maglia delle Rondinelle.

LECCE

Gabriel 5,5 - Nella prima frazione non subisce molti tiri verso la porta, nella ripresa ha un bel po' di lavoro da svolgere. Non è la sua serata, soffre insieme a tutto il reparto difensivo.

Zuta 6 - Nel primo tempo si vede poco, compie giusto un paio di sortite offensive. Nella ripresa è più propositivo, anche se un paio di giocate non vengono raccolte nel miglior modo dai compagni.

Lucioni 5 - Nervoso nel duello contro Donnarumma. Sbaglia troppo, anche in fase di costruzione: possesso palla sterile e poco gioco soprattutto con la partenza da dietro.

Meccariello 5,5 - Si vede annullare un gol regolare, ma quando c'è da limitare gli attaccanti di casa soffre come il collega centrale: serve maggiore concentrazione, soprattutto nei momenti chiave della sfida.

Calderoni 6 - Bella sfida con Sabelli, i due si affrontano a viso aperto soprattutto nella prima frazione. Prova anche qualche cross, ma predica nel deserto.

Henderson 5,5 - Duetta spesso con Majer, dà l'appoggio e prova anche a recuperare qualche pallone in mezzo al campo. La battaglia però viene vinta dai tre di casa.

Majer 6 - Sempre al centro dell'azione, diventa il faro dei giallorossi anche nel momento più buio. Prova anche la conclusione dalla distanza, ma non trova il tiro da tre punti.

Bjorkengren 5,5 - Primo tempo di sacrificio, almeno nella prima parte. Con il passare dei minuti sbaglia troppo in mediana, concedendo spazio agli inserimenti dei centrocampisti bresciani. (Dal 52' Paganini 5,5 - Colpo di testa a spaventare Joronen, ma dopo si eclissa. Doveva dare il cambio di passo ai suoi, ma non è serata per nessuno).

Listkowski 5 - Prova spesso l'uno contro uno, ma non gli riesce quasi nulla. Soltanto un tiro verso la porta, ma manca la precisione. (Dal 76' Pettinari 5,5 - Qualche buon inserimento, ma entra con il punteggio già compromesso).

Stepinski 5 - Più ombra che centravanti. I due centrali del Brescia lo chiudono in entrambe le direzioni, lui soffre a smarcarsi e non si fa mai trovare pronto. Mancano i rifornimenti, non fa niente per accaparrarsi quei pochi palloni che arrivano. (Dal 67' Coda 5,5 - Sbaglia qualche giocata di troppo, la prestazione del duo Papetti-Mangraviti lo limita parecchio).

Falco 5 - Combina poco e nulla largo sulla destra, fa ancora meno tra le linee: un tiro poco preciso dalla distanza, una punizione ben calibrata ma neutralizzata da Joronen. Deve assolutamente fare qualcosa di più.