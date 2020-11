Brescia, Lopez: "Felice per diversi rientri, ma conta il gruppo". I convocati per Cosenza

Lunga trasferta calabrese per il Brescia, impegnato domani sul campo del Cosenza per la 7^ giornata del campionato di B.

Della partita, come riferiscono i canali ufficiali del club lombardo, ne ha parlato il tecnico Diego Lopez: "Torregrossa, Ragusa e Donnarumma sono giocatori importanti e fa piacere sia a noi che loro questo rientro. Sono stati fuori per vari motivi, ma una cosa deve essere chiara: il gruppo è più importante del singolo. Dobbiamo continuare a lavorare sulla mentalità e l'obiettivo sono senza dubbio i tre punti. Modulo? Dipende da quello che ho a disposizione e in questo momento sia Ernesto, Nino che Alfredo non sono pronti per giocare dall'inizio. Quando saranno al massimo della condizione si potrà tornare a giocare come questa squadra è abituata. Senza dubbio dobbiamo migliore nella gestione della gara nei minuti finali e cercare di portarla a casa sempre. Contro l'Entella forse non meritavamo di vincere, ma quando ti trovi sul 2-1 a pochi minuti dal termine devi proteggere bene il risultato".

Ecco i convocati:

PORTIERI: Joronen, Kotnik

DIFENSORI: Chancellor, Mangraviti, Papetti, Sabelli, Verzeni

CENTROCAMPISTI: Bisoli, Dessena, Ghezzi, Jagiello, Labojko, Ndoj, Skrabb, Spalek, Van de Looi

ATTACCANTI: Ayè, Donnarumma, Ragusa, Torregrossa.