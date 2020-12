Brescia, Lopez già a rischio. Il derby con la Cremonese potrebbe essere decisivo

vedi letture

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport il futuro del tecnico del Brescia Diego Lopez sarebbe già appeso a un filo. L’uruguayano è tornato sulla panchina delle Rondinelle, che aveva guidato dal febbraio all’agosto scorso, a ottobre per sostituire Delneri, ma le ultime tre sconfitte (due in campionato e una in Coppa Italia) hanno messo in bilico la sua posizione con la società che ha deciso per il ritiro “fino a nuova disposizione”. La sensazione però è che già contro la Cremonese nel recupero di domani Lopez si giochi molte delle sue chance di continuare sulla panchina.