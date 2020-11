Brescia, Lopez: "Il nostro campionato è già iniziato, ma dobbiamo gestire meglio le gare"

"Il nostro campionato è già iniziato, ma ci sono molte cose da migliorare". Diego Lopez ha le idee chiare, contro il Venezia bisognerà sistemare i piccoli particolari che soprattutto in una fase con tanti impegni come questa possono fare la differenza: "Bisogna gestire meglio il risultato. È importante passare in vantaggio, ma dobbiamo estire meglio. Secondo me è una delle cose che dobbiamo migliorare, bisogna trovare di più gli spazi necessari che ti lasciano gli avversari: queste sono piccole cose che sviluppano meglio il gioco".

Come gestirà tutti gil impegni di dicembre?

"Ci saranno tante partite, ma la squadra sta crescendo così come la condizione fisica. I ragazzi stanno bene e sono fiducioso, so che ci sono tante partite ma i giocatori stanno arrivando al meglio. Guardo con ottimismo a questo mese".

Il Brescia può giocare col tridente?

"Sì".

È impossibile vedere la coppia Torregrossa-Donnarumma dal 1'?

"Possono giocare insieme. Ayé sta crescendo, le risposte si danno sul campo".

Con l'assenza di Ndoj rivedrà la posizione di Bjarnason?

"Visto come stanno andando le cose direi di sì".

Ha provato Verzeni, ci sono possibilità di vederlo titolare?

"No. Deve crescere con noi, sta imparando molto perché è un ragazzo che ascolta. In questo momento però non può essere titolare".

Si giocherà ogni tre giorni, come in estate. Ragionerà di giornata in giornata?

"Le cose che possono succedere vanno analizzate. Puoi pianificare tutto, ma possono capitare altre cose. Bisogna guardare partita dopo partita, non si sa mai cosa può succedere".

Sulla trequarti qual è la situazione?

"Jagiello può fare il trequartista. Spalek ti dà tanto, anche Ragusa: sono tutti giocatori che sarà un bene averli. Questa squadra ha alternato buone prestazioni ad alcune meno buone, ha vinto una partita importante. Anche quando non si gioca bene bisogna comunque fare risultato. Il nostro campionato è già iniziato".