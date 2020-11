Brescia, Lopez: "Il pareggio è stato un risultato giusto, ma dobbiamo migliorare"

Diego Lopez, tecnico del Brescia, è intervenuto al termine del match contro il Venezia (2-2 il risultato finale): "Nel primo tempo abbiamo avuto le nostre palle gol. Mi dà fastidio sentire che è un male segnare su calcio piazzato. Il calcio d'angolo vale lo stesso, il pareggio è stato un risultato giusto".

Ci si aspettava qualcosa di più?

"Nel secondo tempo dovevamo tenere di più la palla, il secondo gol subito arriva da una nostra palla persa. Dobbiamo cercare di migliorare, anche il Frosinone pensava di vincere ieri sera, ma alla fine è arrivata una sconfitta. Bisogna mantenere la concentrazione".

Come valuta le prestazioni di Torregrossa e Bjarnason?

"Sono entrati bene. Avevamo bisogno di qualità e ce l'hanno data. Sono scelte che uno fa e che si faranno ancora, bisogna cercare di vincere e chiudere le partite prima".

È un pari che vale più per la testa che per la classifica?

"Con l'Entella è stato un pari diverso, in quel momento stavamo vincendo. La squadra oggi ci ha creduto fino alla fine".

Ragusa?

"Ho fatto queste scelte: è un giocatore che deve migliorare".

Non pensa che una coppia di centrali Papetti-Mangraviti sia troppo giovane?

"Non è che quando si prende gol si va a vedere chi è giovane e chi no. Chi non gioca è sempre migliore. Uno sceglie in base a quello che vede negli allenamenti".