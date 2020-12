Brescia, Lopez: "Il risultato è importante. Cellino? Ha ragione, bisogna giocare a calcio"

"Dicembre sarà un mese importantissimo viste le partite che dovremo affrontare". Diego Lopez, tecnico del Brescia, è intervenuto alla vigilia del match contro la Reggina: "Bisogna fare bene. Vogliamo crescere come squadra e fare risultato".

Come definisce questa partita?

"Il risultato è sempre importante, attraverso la prestazione dobbiamo crescere come squadra. Non dobbiamo pensare che andrà male, domani dobbiamo pensare a fare una grande prestazione".

Tra poco inizierà il mercato. C'è la necessità di sistemare qualcosa?

"La cosa importante è averli tutti a disposizione, sarebbe la cosa più bella poter lavorare con tutta la squadra. Torregrossa? Dobbiamo aiutarlo a crescere, arriva da un periodo di inattività".

Il presidente Cellino ha detto che per ora bisogna mettere via i discorsi di serie A e iniziare a giocare a calcio. Cosa ne pensa?

"Bisogna giocare a calcio, dobbiamo puntare alla partita e pensare solo a quello. L'obiettivo è sempre lo stesso, dobbiamo cercare di migliorare nella prestazione. È un momento particolare, bisogna essere consapevoli di tutto".

Prima da titolare per Ragusa e conferma per Verzeni?

"Si vedrà domani. La formazione non la dico, tanto i giornalisti vanno dietro ai cespugli, sicuramente sanno qualcosa anche loro".

Ci sono possibilità di recuperare alcune pedine almeno per la partita di martedì a Cremona?

"Speriamo di recuperare qualcuno. Io sono contento di averli tutti, questo è quello che ci sta mancando".