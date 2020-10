Brescia, Lopez: "La classifica non conta; con l'Entella voglio testa e continuità". I convocati

"A domande sul Covid e sul numero di tesserati positivi deve rispondere la società": nella conferenza stampa pre gara, esordisce così il tecnico del Brescia Diego Lopez.

Nessun cenno, quindi, agli assenti, ma testa al campo: "Questa è una squadra che costruisce tanto, dobbiamo però chiaramente migliorare, il campionato è lungo e difficile: può non sembrare per i nomi delle squadre, ma la B ha davvero tante insidie. Per migliorare ovviamente serve vincere. Certo, abbiamo delle defezioni, soprattutto in avanti, ma è inutile parlare delle assenze: il modulo sarà forse lo stesso, a disposizione abbiamo gli stessi uomini che hanno giocato mercoledì: servirà attenzione, l'Entella è una squadra tosta, che corre, e davanti è molto pericolosa, hanno qualità. Vorrei però rivedere la mentalità vista contro il Perugia, non era facile giocare mercoledì ma tutti hanno dato il loro contributo, sono soddisfatto: è bello vedere che i ragazzi mettono in difficoltà il mister nel fare le scelte. Ora non è importante la classifica, ma la testa e la continuità".

Riportiamo di seguito i convocati. Attacco praticamente falcidiato dalle assenze, e anche la difesa non è da meno.

PORTIERI: Andrenacci, Joronen, Kotnik

DIFENSORI: Chancellor, Mangraviti, Mateju, Papetti, Sabelli

CENTROCAMPISTI: Bisoli, Dessena, Ghezzi, Jagiello, Labojko, Ndoj, Skrabb, Spalek, Van de Looi

ATTACCANTI: Ayè.