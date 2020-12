Brescia, Lopez: "Sarebbe bello avere tutti a disposizione". Solo 17 i giocatori a disposizione

Il tecnico del Brescia Diego Lopez dovrà ancora fare a meno di molti uomini importanti per la sfida contro la Reggina e si augura che presto questa emergenza finisca come spiegato in conferenza stampa. "La cosa importante è averli tutti a disposizione, sarebbe la cosa più bella poter lavorare con tutta la squadra. Io sono contento di averli tutti, questo è quello che ci sta mancando. - conclude Lopez - Torregrossa? Dobbiamo aiutarlo a crescere, arriva da un periodo di inattività".

Sono solo 17 i calciatori convocati da Lopez per la sfida contro la Reggina di domani con tantissime assenze di rilievo come quelle di Cistana e Papetti in difesa, Ndoj, Bisoli e Bjarnason in mezzo al campo e Donnarumma in attacco. Questa la lista completa:

Portieri: Joronen, Kotnik

Difensori: Sabelli, Mateju, Chancellor, Martella, Verzeni

Centrocampisti: Van de Looi, Spalek, Zhmral, Ghezzi, Labojko, Jagiello, Dessena

Attaccanti: Torregrossa, Ayè, Ragusa