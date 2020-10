Brescia, Lopez: "Sfida speciale contro Corini? No, affrontiamo il Lecce e siamo concentrati"

Diego Lopez, tecnico del Brescia, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Lecce. Ecco le sue parole: "I ragazzi rientrati dalla nazionale sono a disposizione, ma dobbiamo aspettare, decideremo domani. La cosa importante è che sono già arrivati, domani se andrà tutto bene saranno presenti".

Ci sarà il centrocampo a tre?

"Sì, in settimana abbiamo lavorato così. I ragazzi hanno già giocato a quattro, ma al momento giocheremo così".

Sarà una sfida speciale con Corini?

"No, ci conosciamo ma penso che sarà una partita importante per entrambi, tutto qui".

Teme un altro stop per il Covid?

"Bisogna stare attenti, in tutto il mondo ci sono molti contagi. Speriamo di non fermarci ancora, sarebbe un grande problema fermare il calcio. Ci sono molti positivi, può essere un problema".

Come ha visto la squadra in queste settimane?

"Ho visto una squadra che ha voglia di far bene, io li ho visti sempre meglio. Credo molto nel gruppo, bisognerà essere compatti e uniti. Non solo domani: è un campionato duro e difficile, ci saranno partite ravvicinate e avremo bisogno di tutti. Voglio una squadra unita".



Ha trovato difficoltà nel far tornare la squadra alle sue idee?

"No per niente, questa squadra ha vinto un campionato con 3 centrocampisti e ha giocato così lo scorso anno".

Ha in mente qualche accorgimento tattico?

"Ci conosciamo, voglio intensità e una squadra che deve lottare. È un campionato diverso, la squadra può essere protagonista. Bisogna correre come gli altri, altrimenti la B può diventare un campionato difficile".



Come la squadra vive la sfida con Corini?

"Noi affrontiamo il Lecce, è una squadra che gioca bene con il 4-3-3. Pensiamo alla squadra, dobbiamo essere concentrati per fare una grande prestazione".