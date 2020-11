Brescia, Lopez: "Tre punti importanti. Abbiamo saputo soffrire"

Diego Lopez, tecnico del Brescia, ha commentato la vittoria ottenuta sul campo del Cosenza: "Sono tre punti importanti. In serie B si soffre sempre, bisognerà soffrire fino alla fine. Abbiamo fatto una buona partita, dobbiamo migliorare nella gestione delle gara. Adesso abbiamo due settimane per lavorare. Dobbiamo trovare continuità adesso, migliorare nella gestione della palla. Jagiello? Lo abbiamo preso per fare la mezzala ma lui ha la qualità per fare anche il trequartista. Papetti? Ha fatto una buona partita. Non vedo perché avrei dovuto toglierlo nel finale anche se zoppicava, è raro finire una partita senza un dolore e lui ha giocato fino alla fine".