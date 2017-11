Brescia, Machin in gruppo con Dall'Oglio. Caracciolo a parte

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Brescia che recupera elementi importanti in vista del prossimo match contro il Carpi. Secondo quanto riportato da Bresciaingol.com Josè Machin ha smaltito l'attacco febbrile ed ha partecipato ad entrambe le sedute del 'doppio' con la squadra di ieri, così come Jacopo Dall'Oglio. Andrea Caracciolo ha invece lavorato con il gruppo nella sessione mattutina e in differenziato in quella pomeridiana. Lavoro part time anche per Checchin.