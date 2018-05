Brescia, Marino ieri in città: rescissione del contratto

© foto di Federico Gaetano

Visita lampo di Pasquale Marino in quel di Brescia. Secondo quanto riporta Il Giornale di Brescia l'ex tecnico delle Rondinelle si è presentato in sede della società per discutere la rescissione del contratto che lo legava al club del presidente Massimo Cellino anche per la prossima stagione. Accordo trovato fra le parti e separazione definitiva.