© foto di Federico De Luca

Francesco Marroccu si emoziona ancora quando sfiora l'argomento Ascoli. L'ex direttore sportivo bianconero, ora al Brescia, ha scelto di parlare al Corriere Adriatico di passato e presente: "Ascoli? Sono andato via, in maniera consensuale, quando c'era la proprietà che mi aveva scelto, mi sembrava non corretto parlare perché le mie parole avrebbero potuto essere travisate".

Adesso c'è un'altra proprietà, un'altra squadra, cosa ne pensa? "La prima cosa che ho notato è che ho trovato una squadra forte, superiore a quella che ho guidato io e a quelle degli ultimi anni. Soprattutto ho trovato un gruppo guidato da un allenatore come Vivarini e un direttore sportivo come Tesoro molto affiatati e uniti, stanno facendo bene il loro lavoro. La sensazione che mi è arrivata dal campo è che si tratta di una squadra fisica, tignosa, unita, avversario difficile da affrontare".