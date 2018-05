Brescia, Marroccu frena sull'addio di Caracciolo

© foto di Federico De Luca

Andrea Caracciolo continua a riflettere sul proprio futuro e si è preso qualche altro giorno prima di prendere una decisione. Da una parte le offerte non mancano – Foggia, Cremonese e Padova si sono già fatte avanti -, ma dall'altra c'è il legame strettissimo che lo lega alle Rondinelle pronte a concedergli un altro anno di contratto, con gerarchie diverse rispetto al passato, o un posto in dirigenza. Nella giornata di ieri il direttore generale Francesco Marroccu a margine di un evento al Brescia Store, come riporta Bresciaingol.it, ai tifosi: “Non lo vedrete con un'altra maglia, statene certi”. Probabile che la risposta definitiva arrivi lunedì prossimo quando il presidente Massimo Cellino tornerà in Italia.