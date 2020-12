Brescia, Martella: "Guardiamo con fiducia al futuro perché il campionato è lungo"

vedi letture

Il difensore del Brescia Bruno Martella ha commentato ai taccuini del sito ufficiale del club la sconfitta contro la Reggina: "Guardiamo spesso le partite in settimana e concediamo troppo per errori nostri. Dobbiamo sicuramente lavorare su questo aspetto, ma non vedo una squadra demotivata o che va a perdere su ogni campo per quattro a zero. Purtroppo, o per fortuna, il calcio è questo e capita di vivere dei momenti non felici però l'importante è reagire e pensare alla prossima gara che, tra l'altro, è un derby con la Cremonese. In questa fase pensiamo di partita in partita ed è ovvio che ci guardiamo alle spalle. Credo, per concludere, che ci sia da guardare con fiducia al futuro perché il campionato è lungo e non perdiamo di vista nemmeno le zone alte. Dobbiamo, però, ragionare di volta in volta per portare i tre punti a casa".